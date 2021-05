Eind juli 2020 kwam Maid of Sker uit voor de PlayStation 4 en deze titel schotelde een hele aardige survival horror-ervaring voor. Volgende week kan je ook van een betere versie genieten op de PlayStation 5, dit dankzij een upgrade.

Vanaf 26 mei zal er namelijk een update te downloaden zijn voor Maid of Sker, die nieuwe content en een ‘next gen’-upgrade toevoegt. De content komt in de vorm van nieuwe challenge modi, namelijk: The Long Night, Axe of Kindness, Nightmare at the Hotel en In Darkness.

De upgrade voor de PlayStation 5 brengt onder andere een hogere resolutie van textures met zich mee en de unieke features van de DualSense worden ingezet. Je kunt de game op twee manieren spelen, in ‘Fidelity Mode’ en ‘Performance Mode’. In de eerstgenoemde draait Maid of Sker in 4K op 30 fps en in de tweede op 1440p met 60 fps.

De aankomende update wordt ook in de onderstaande video uit de doeken gedaan.