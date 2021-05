Goed nieuws voor de doorgewinterde chauffeurs onder ons, want het succesvolle SnowRunner dat vorig jaar onze PS4-consoles binnenreed, bleek zo succesvol dat ontwikkelaar Saber Interactive heeft beslist om de game nog wat langer te ondersteunen. Een jaar lang kregen we extra content voor de game en dat zal het komende jaar niet anders zijn. Wij stellen u voor aan de SnowRunner – Year 2 Pass.

Deze pas zal erg snel al nieuwe content opleveren en je kan die nu ook al kopen in de PlayStation Store voor €24.99. In totaal krijgen we, net zoals de eerste pass, vier nieuwe seizoenen:

Season 5: Build & Dispatch

Season 6: Haul & Hustle

Season 7: Compete & Conquer

Season 8: New Expansion

Meer weten over de game? Lees dan eens onze review na.