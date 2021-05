De laatste tijd is er weeral eens met veel geld gesmeten in de entertainment industrie. Het Amerikaanse bedrijf AT&T heeft namelijk WarnerMedia aan Discovery verkocht voor een slordig bedrag van 43 miljard dollar. Hierdoor fuseert WarnerMedia met Discovery, om zo een betere positie in te kunnen nemen tegen grote concurrenten op de markt, zoals Netflix. De deal zou in de loop van 2022 rond moeten zijn, maar jammer genoeg is niet alles zo simpel als het klinkt.

Journalist Stephen Totilo laat namelijk met de onderstaande tweet weten dat Warner Bros. Games door deze fusie opgesplitst zou kunnen worden. Een deel van de studio’s zou dus bij AT&T blijven en een ander deel verhuist naar Discovery. In totaal spreken we hier over elf studio’s, waarvan Rocksteady, NetherRealm en Avalanche Software slechts enkele voorbeelden zijn. Momenteel is het allesbehalve duidelijk welke partij de macht zal krijgen over welke studio, waardoor de toekomst van verschillende studio’s momenteel erg onzeker is.

Of deze fusie een invloed zal hebben op games die momenteel ontwikkeld worden, is momenteel ook nog niet bekend. Het klinkt alleszins wel als een ingewikkelde situatie, waar erg lang over gepraat zal moeten worden…