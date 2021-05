Na wat teasers liet Activision onlangs weten dat John Rambo en John McClane op 20 mei – oftewel morgen – naar Call of Duty zullen komen. Met de aanstaande release heeft Treyarch nu de details bekendgemaakt, want deze personages maken deel uit van ‘Season Three Reloaded’. Dit is de laatste update voor de start van het volgende seizoen.

De twee genoemde personages zullen vanaf morgenochtend 06.00 uur te koop aangeboden worden in de in-game store van Call of Duty: Black Ops Cold War, Warzone en Mobile. Je hebt hiervoor de tijd tot 18 juni, waarna deze skins weer verdwijnen. De bundels bevatten de skins, alsook een combinatie van finishing moves, wapen blauwdrukken, calling cards, emblemen en meer. Wat de prijs van de bundels zal zijn is nog niet bekend.

In Warzone zullen nieuwe points of interest worden toegevoegd, waaronder een CIA Outpost, Nakatomi Plaza en Survival Camps, wat gebaseerd zal zijn op de Die Hard en Rambo films. Als killstreak wordt de boog van Rambo toegevoegd met explosieve pijlen. Daarnaast zal er een nieuw mes naar de game komen.

Om er nog een schepje bovenop te doen zal de limited time modus ‘Power Grab’ te spelen zijn. In deze modus is de startcirkel kleiner en het bestaat uit vijf rondes. Er is geen Gulag, je zult andere spelers terug moeten halen via een Buy Station of door Dog Tags te verzamelen van vijanden die dood zijn, zoals we van Kill Confirmed kennen.

Tot slot worden er aan Call of Duty: Black Ops Cold War nog wat nieuwe multiplayer maps toegevoegd, alsook een paar nieuwe modi. Onder de maps vallen Standoff (bekend van Black Ops II) en Duga (gesitueerd in de Ural Mountains). De update is 7.1 tot 13.1GB groot voor Cold War en voor Warzone 14.6 tot 18.1GB.