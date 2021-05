Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2 blijven vlot verkopen en het einde is nog lang niet in zicht. Grand Theft Auto V is inmiddels maar liefst 145 miljoen keer verscheept en dan moet de PlayStation 5-versie nog uitkomen. Grand Theft Auto Online is ook het afgelopen kwartaal weer financieel een groot succes. Sterker nog, het heeft zoveel opgeleverd dat het record voor omzet per kwartaal net niet gesneuveld is.

Alsof dat nog niet genoeg is, blijft Red Dead Redemption 2 ook het geld binnenharken. Inmiddels is de game 37 miljoen keer verscheept en ook Red Dead Online blijft boven de verwachtingen presteren. Goed nieuws voor Rockstar en Take Two, maar wat minder voor ons. De kip met de gouden eieren slacht je uiteraard niet, dus Grand Theft Auto VI hoeven we voorlopig nog niet te verwachten. Wellicht voor de PlayStation 6 of komt er dan een remaster van de PlayStation 5-versie?