Elden Ring en Hellblade 2 zijn mogelijk niet op de E3 van 2021 te zien. Althans, dat beweert geruchtenmachine en Venture Beat journalist Jeff Grub, die pas ook al in het nieuws was met het bericht dat Starfield niet naar de PlayStation 5 komt. Je weet wel, die game waar niemand nog ook maar echt iets van gezien heeft, maar waar we blijkbaar allemaal reikhalzend naar uit zitten te kijken.

Het is dat Elden Ring officieel toch echt is aangekondigd in 2019, want sindsdien is het niets anders dan geruchten. Er is zelfs een gelekte trailer met een resolutie waarbij het meer op Tetris lijkt, dan daadwerkelijk beeldmateriaal van een nieuwe game. Je moet echter wat om je Soulsborne honger te stillen. Hellblade 2 is natuurlijk alleen interessant als je ook een pc of Xbox hebt, want Senua haar innerlijke demonen ga je niet op een Sony console kunnen bestrijden.