Vorig jaar oktober werd er een gerucht de wereld in geslingerd dat er een vervolg op komst was van The Outer Worlds. Er zijn nu verkoopcijfers van deze titel bekendgemaakt, die dit gerucht enigszins ondersteunen.

Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick heeft de verkoopcijfers van een aantal titels gedeeld en één daarvan was The Outer Worlds. Deze game werd erg goed ontvangen door de pers en gamers waren hier duidelijk ook positief over, want er zijn meer dan 3 miljoen exemplaren van de actie RPG verkocht. Voor een nieuw IP is dat zeker niet slecht.

Hiermee wordt het een stuk aannemelijker dat het eerder aangehaalde gerucht op waarheid berust. Want, waarom niet? Dit lijkt goed nieuws, maar hoogstwaarschijnlijk niet voor PlayStation-bezitters. Obsidian – de ontwikkelaar van The Outer Worlds – valt tegenwoordig onder de vlag van Microsoft en daardoor is de kans groot dat een eventueel vervolg alleen voor pc en Xbox-consoles zal verschijnen.