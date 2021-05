Bungie en Sony hebben een speciale Destiny 2 sale gelanceerd in de PlayStation Store. Met deze sale krijg je korting op de laatste drie uitbreidingen voor de game, alsook de Legendary Edition van Destiny 2. Dus als je nog een uitbreiding mist of juist graag wilt instappen, dan is het juiste moment nu daar.

Hieronder de verschillende aanbiedingen op een rijtje:

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 27 mei.