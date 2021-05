The Last of Us: Part II heeft een performance update voor de PlayStation 5 ontvangen. Sony heeft zojuist met Naughty Dog aangekondigd dat ze update 1.08 voor The Last of Us: Part II hebben uitgebracht, die dus direct te downloaden is.

Na het downloaden en installeren van deze update op de PlayStation 5, is het mogelijk om te kiezen uit twee framerate opties. Bij de beeldinstellingen kun je nu kiezen uit 30 fps en 60 fps, dus als een hogere framerate je voorkeur geniet kun je daar nu gebruik van maken.

Verdere details over de update zijn niet bekendgemaakt, wat impliceert dat dit de enige toevoeging is aan de game op de PS5, die via backwards compatibility op het platform draait.