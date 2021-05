Speel je graag retrogames of remasters? Dan is het nu extra interessant om even in de PlayStation Store te kijken, want de sale hieromtrent is terug van weggeweest. Met meer dan 250 games in de aanbieding zitten er veel interessante titels tussen.

De korting kan hierbij oplopen tot maar liefst 75%, dus sla zeker je slag! Hieronder een greep uit het totale assortiment en voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht.

Spyro Reignited Trilogy – Van €39,99 voor €13,99

Grand Theft Auto: The Trilogy – Van €34,99 voor €17,49

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – Van €39,99 voor €19,99

Assassin’s Creed: The Ezio Collection – Van €49,99 voor €14,99

The Last of Us Remastered – Van €19,99 voor €9,99

Shadow of the Colossus – Van €39,99 voor €15,99

Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition – Van €14,99 voor €11,24

Call of Duty: Modern Warfare® Remastered – Van €39,99 voor €19,99

Streets Of Rage 4 – Van €24,99 voor €14,99

Assassin’s Creed: Rogue Remastered – Van €29,99 voor €11,99

Metro Redux – Van €29,99 voor €7,49

Blizzard Arcade Collection – Van €19,99 voor €14,99

Grand Theft Auto: Vice City – Van €14,99 voor €8,99

MediEvil – Van €29,99 voor €14,99

MediEvil Digital Deluxe Edition – Van €39,99 voor €19,99

Destroy All Humans! – Van €39,99 voor €25,99

Shenmue I & II – Van €34,99 voor €8,74

LocoRoco Remastered – Van €14,99 voor €7,49

LocoRoco 2 Remastered – Van €14,99 voor €7,49

Baja: Edge of Control HD – Van €29,99 voor €4,49

Rogue Trooper Redux – Van €24,99 voor €4,99

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – Van €54,99 voor €21,99

Deadlight: Director’s Cut – Van €14,99 voor €3,74

Tearaway Unfolded – Van €19,99 voor €5,99

