Het wil wel eens gebeuren dat een game al uitlekt voordat deze officieel is aangekondigd . Onder deze categorie kan The Falconeer zich scharen. Deze game dook vorige week op bij verschillende Japanse retailers en nu is het spel officieel aangekondigd.

Het gaat om The Falconeer: Warrior Edition, die het origineel plus alle extra content die voor de game is uitgegeven met zich meebrengt. Dit is inclusief ‘Edge of the World’, die nog moet verschijnen voor de Xbox en pc. Er zijn geen technische gegevens bekend van de PS4-versie, maar wel van de PS5-versie. Die zal draaien op 4K 60 fps en maakt gebruik van de haptische feedback van de DualSense controller.

The Falconeer: Warrior Edition zal op 5 augustus verschijnen, zowel digitaal als fysiek. De fysieke versie kost €34,99 voor de PlayStation 5 en €29,99 voor de PS4. Wil je een digitaal exemplaar, dan ben je €29,99 kwijt, welke versie je ook kiest.

Er is ook nog een aankondigingstrailer vrijgegeven en die check je hieronder.