We weten inmiddels zeker dat er een nieuwe Battlefield onderweg is, want EA heeft aangekondigd dat de onthulling van alweer het zesde deel in juni zal plaatsvinden. Er gaan al langer geruchten dat Battlefield 6 een (meer) futuristische setting zal hebben en een reeks gelekte screenshots via Imgur lijkt dit te bevestigen.

De screenshots zijn hieronder te vinden en helaas niet van bijster hoge kwaliteit, maar als we goed naar de afbeeldingen kijken is er in ieder geval iets van een lancering van een raket op te maken, en iets wat lijkt op een drone op voeten. Het is op dit moment onbekend waar de afbeeldingen vandaan komen, maar als we kijken naar een eerder bericht over gelekte screenshots lijken de afbeeldingen van de raketlancering in ieder geval overeen te komen.

EA DICE werkt op dit moment hard aan Battlefield 6, die naar verwachting in het najaar moet verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.