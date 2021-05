We weten al even dat Summer Game Fest 2021 in juni zal plaatsvinden, maar een exacte startdatum ontbrak nog. Daar is nu verandering in gekomen.

Via een trailer op het The Game Awards-kanaal van Geoff Keighley is bekend geworden dat Game Fest 2021 op 10 juni om 20.00 uur van start gaat. Het digitale evenement zal worden geopend met een showcase die meer dan twaalf ‘wereld premières’ en aankondigingen zal bevatten. Er zal ook een ‘Day of the Devs’ showcase zijn die zich richt op indie games.

De aankondigingstrailer van de aftrap voor Game Fest 2021 kan je hieronder bekijken. Interessant is trouwens de vermelding van Sony PlayStation onder de deelnemende partijen. Sony doet niet mee aan de E3, maar wel aan dit evenement. Wellicht dat we tijdens Summer Game Fest meer gaan horen over nieuwe PS5-games.