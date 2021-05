Voor zover we weten is Gearbox Software sinds de release van Borderlands 3’s Director’s Cut voorlopig klaar met de apocalyptische looter shooter. Het is dus maar de vraag waar de studio uit Texas op dit moment mee bezig is.

Gearbox Software is inmiddels gefuseerd met de Embracer Group – ook wel bekend als de eigenaren van THQ Nordic – maar de Amerikaanse studio blijft wel samen met 2K aan toekomstige Borderlands titels werken. 2K valt weer onder de hoede van Take-Two Interactive, en CEO Strauss Zelnick heeft tijdens een gesprek met investeerders aangekondigd dat er plannen zijn om voor april 2022 een nieuwe Gearbox Software franchise te lanceren.

De franchise is benoemd tijdens het gesprek, maar om welke game(s) het precies gaat is nog niet naar buiten gekomen. Gezien Gearbox (voor zover wij weten) alleen met 2K kan samenwerken aan Borderlands-gerelateerde titels, kunnen we voorzichtig speculeren dat het hier gaat om de Borderlands spin-off die pas geleden al ter sprake kwam.

Het is in ieder geval een ingewikkeld zaakje geworden en we zullen de aankomende maanden moeten afwachten om te achterhalen wat deze mysterieuze game nou precies is.