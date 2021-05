Bungie heeft aangekondigd dat Vault of Glass op 22 mei naar Destiny 2 komt. Met de terugkeer van deze Raid komt een van de populairste Raids uit de originele game naar Destiny 2, maar dan wel met verschillende aanpassingen en quality of life verbeteringen.

De release van deze Raid staat gepland op 22 mei om 19.00 uur ’s avonds en dat gaat gepaard met de lancering van zowel de Contest modus als de World First-race. Het laatste is een bekend gegeven in Destiny, Fireteams kunnen weer strijden om als eerste de Raid uit te spelen.

De Contest modus is een optie die ingeschakeld kan worden tijdens het spelen van de Raid. Bij voltooien zal de nieuwe Challenge modus beschikbaar worden in de Director. Hieronder een aantal beperkingen en specifieke punten die van toepassing zijn op de aanstaande Vault of Glass release.