Nog niet al te lang geleden konden we al kennismaken met twee levels uit Shadow Warrior 3 en nu krijgen we meer te zien van het wapenarsenaal. In deze nieuwe video vliegt het bloed in het rond en blijft er maar weinig over van de ongelukkige vijanden. Een aantal wapens maken dit bloedbad mogelijk zoals je in de onderstaande video kunt zien.

Allereerst kunnen we de ‘Crimson Bull’ granaatwerper in actie zien. Dit wapen spreekt voor zich en zorgt voor flink wat explosieve actie. Met de upgrade ‘Sucker Punch’ zal de granaat zich richten op slechts één doelwit en zorgt daardoor voor meer schade. Verder zien we de Outlaw revolver die flink wat schedels uit elkaar doet spatten met de Poppin’ Heads upgrade.

Wordt het wat te heet onder je voeten? Dan zijn wellicht de Sidekicks SMG’s wat voor jou. Deze twee wapens zijn goed voor grote groepen vijanden dankzij de verlammende optie op dit wapen. Tot slot zien we nog de Dragontail katana die vijanden in reepjes snijdt alsof het niets is.