Het is alweer twee maanden geleden dat we iets gehoord hebben over de Netflix-serie Resident Evil: Infinite Darkness. In dat bericht kregen we screenshots en een berg informatie voorgeschoteld. Zo weten we inmiddels dat de serie rondom bekende personages Leon S. Kennedy en Claire Redfield zal draaien en dat er een mysterieuze hack in het Witte Huis gaande is.

De serie is nu ook voorzien van een releasedatum, zo zal Resident Evil: Infinite Darkness op 8 juli te bewonderen zijn via Netflix. Deze aankondiging gaat gepaard met een nieuwe trailer en die laat de bekende formule uit de serie zien. Net zoals de games escaleert de situatie al gauw en zijn er allerlei vreselijke monsters en wezens die opduiken. Check het hieronder.