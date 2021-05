Net als vorige week staat er weer een nieuwe deal van de week klaar in de PlayStation Store. Vorige week was het uitstekende Little Nightmares II aan de beurt en deze week mogen fans van het looter shooter genre een gat in de lucht springen: Outriders is namelijk in de aanbieding

Deze game gaat met een korting van 25% over de digitale toonbank en het betreft hier zowel de PS4- als de PS5-versie. Mocht je gebruik willen maken van deze deal, dan kan je via de onderstaande link direct in de PlayStation Store terecht. Deze deal is tot en met 27 mei geldig.

Outriders PS4 & PS5 – Van €69,99 naar €52,49

Eerst wat meer weten over Outriders? Lees dan zeker even onze review na.