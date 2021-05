Na het spookschip in Man of Medan en het door mist getergde stadje uit Little Hope, zoekt The Dark Pictures Anthology voor zijn derde deel warmere oorden op. Dit keer gaan we naar Irak, waar een groep soldaten op vreemde ondergrondse ruïnes stuit en daar moet vechten voor hun leven tegen een mysterieuze vijand. Denk aan The Descent, maar dan in een gebied waar ook boven de grond een oorlog woedt.

De nieuwste episode in Supermassive Games’ anthologie belooft vooral uit te pakken met meer van hetzelfde en zal op 27 mei voor de eerste keer zijn volledige gezicht laten zien. Op die dag krijgen we namelijk een gameplay onthulling voorgeschoteld. De onderstaande teaser bereidt ons er alvast op voor en eerlijk: de horrorfan in ons is alvast voorzichtig optimistisch. We houden jullie natuurlijk verder op de hoogte.