’s Werelds meest geschifte familie maakt binnenkort zijn opwachting op de PlayStation consoles! Net op tijd voor Halloween zal er immers een platformgame verschijnen rond The Addams Family, met de veelbelovende ondertitel ‘Mansion Mayhem’. De onderstaande trailer licht alvast een tipje van de sluier op.

In The Addams Family: Mansion Mayhem zal je met Wednesday, Pugsley, Gomez en Morticia aan de slag kunnen, terwijl je een verwoede poging onderneemt om je iconische huis te redden van een mysterieuze indringer. Om de familie bij elkaar te houden, zal je de game zelfs met vier in coöp kunnen spelen.

Klinkt als iets om naar uit te kijken, zeker als je fan bent van het populaire kwartet.