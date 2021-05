Uitgever Deep Silver heeft aangekondigd dat de iconische ontwikkelaar Free Radical Design terugkeert. De ontwikkelaar die vooral bekend is van de geliefde TimeSplitters franchise werd in 2009 overgenomen door Crytek en Crytek UK genoemd. In 2014 werd deze studio gesloten, maar anno 2021 blaast Deep Silver de studio weer nieuw leven in.

Nu is een naam natuurlijk iets waard, maar uiteindelijk gaat het vooral om de mensen die bij de studio werken. Daarover laat Deep Silver weten dat belangrijke originele leden van Free Radical Design terug zijn gekeerd, waaronder Steve Ellis en David Doak, die de oorspronkelijke oprichters van de studio in 1999 waren.

Deze studio gaat aan de slag met wat ze vroeger al deden: TimeSplitters. Er wordt momenteel aan een nieuw deel gewerkt, maar verdere details konden nog niet gegeven worden. Het zal naar verwachting nog wel even duren vooraleer de game klaar is, gezien ook de studio nog opgebouwd moet worden in de zin van capaciteit.