De week zit er weer bijna op en dat betekent natuurlijk dat we nog een PlayStation Store update overzicht voor je hebben. Deze week zijn er best wat games uitgekomen, met name voor de PlayStation 4. Hieronder valt de release van Rust, waar we een behoorlijk lange tijd op hebben moeten wachten.

Verder ontbreekt het natuurlijk niet aan PlayStation 5 games en ook is er een demo van Rising Hell beschikbaar gesteld. Alle releases van deze week hieronder zoals altijd op een rijtje.

Games

PS5

Bibi & Tina op de paardenboerderij – €29,99

Outbreak: Endless Nightmares – €19,99

PS4/PS5

Manifold Garden – €17,99

Sakura Succubus 2 – €9,99

Aerial_Knight’s Never Yield – €11,99

Outbreak Complete Collection – €79,99

Gutwhale – €4,99

PS4

Rise of the Slime – €13,99

Jay And Silent Bob: Mall Brawl – €17,99

Cooking Simulator – €19,99

Just Die Already – €13,99

Sparkle 2 EVO – €4,99

The TakeOver – €20,99

Violett – €9,99

Tank Mechanic Simulator – €19,99

Sunless Skies: Sovereign Edition – €23,99

0 Degrees – €4,99

Outbreak: Endless Nightmares – €19,99

Outward: The Adventurer Bundle – €64,99

Chess Knights: Shinobi – €3,99

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice – €44,99

Rising Hell – €8,99

Itadaki Smash – €14,99

Guards – €4,99

Elemental War – €14,99

Cosmic Top Secret – €9,99

Rust Console Edition – €49,99

Rust Console Edition – Deluxe – €59,99

Rust Console Edition – Ultimate – €79,99

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Digital Deluxe Edition – €69,99

Demo’s

Rising Hell

Downloadbare content

Rogue Company