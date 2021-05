Returnal is alweer een maandje oud en hoewel ik zeer te spreken ben over Housemarque’s bullet hell rogue-lite, is voor sommige spelers de uitdaging toch iets te groot gebleken. Gelukkig zijn daar de speedrunners, die als geen ander weten hoe ze zo snel mogelijk een game van begin tot eind moeten doorlopen.

YouTuber MentalToast is er zelfs in geslaagd om het einde binnen vijf(!) minuten te zien. De opzet van de game maakt het mogelijk om een groot deel van de werelden en baasgevechten te skippen. Desondanks is vijf minuten wel een waanzinnige tijd voor een genadeloze game als Returnal.

Je kunt de speedrun hieronder bekijken, hoewel we je wel willen waarschuwen voor eventuele spoilers!