Eind april kon je met de eerste first-party PlayStation 5-exclusive na de lancering van de console aan de gang, namelijk: Returnal. De volgende titel zit er ook al aan te komen en dat is natuurlijk Ratchet & Clank: Rift Apart, die op 11 juni zal verschijnen. Er zijn al verschillende video’s uitgebracht die meer van de game laten zien en nu is er weer een nieuwe trailer vrijgegeven.

De nieuwste trailer focust zich op de verschillende planeten die je zal bezoeken tijdens het avontuur. Het is duidelijk dat elk hemellichaam zijn eigen thema heeft en je soms andere manieren van transport aanbiedt. Elke planeet heeft ook weer zijn eigen soort vijanden, waardoor eentonigheid wordt vermeden. De nieuwe trailer van Ratchet & Clank: Rift Apart check je hieronder.