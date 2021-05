Zit jij ook al zo lang te wachten op Elden Ring en is je geduld inmiddels op? Dan is het onlangs aangekondigde ‘Lies of P’ misschien wel iets voor jou. Deze soulslike RPG is op dit moment in ontwikkeling bij Round8 Studio en moet een duistere versie worden van het verhaal van Pinokkio.

Lies of P speelt zich af in de stad ‘Krat’, wat weer gebaseerd is op het belle époque Europa, gedurende de vroege dagen van de 20ste eeuw. Uiteraard probeert Pinokkio zijn plekje als een echt mens te vinden, en hiervoor moet hij de strijd aangaan met talloze wezens. Omdat Pinokkio natuurlijk een pop is, kan hij delen van z’n lichaam vervangen om nieuwe wapens of vaardigheden te verkrijgen.

Lies of P moet voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc verschijnen. Een releasedatum is op dit moment nog niet bekend, maar Round8 Studio heeft wel een cinematische trailer in elkaar gezet.