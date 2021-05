De vroege dagen van de nieuwe generatie zijn altijd enorm spannend voor consolefabrikanten, zeker als het gaat om verkoopcijfers. In een bijzondere periode als deze – tijdens de pandemie – is het misschien nog wel extra spannend, gezien alle logistieke en productie-gerelateerde uitdagingen.

Als we een rapport van Ampere Analysis mogen geloven, heeft Sony geen slecht kwartaal achter de rug. Het rapport stelt dat er in de eerste drie maanden zo’n 2,83 miljoen PlayStation 5 units zijn verkocht, een aantal wat volgens Ampere ruim twee keer hoger ligt dan wat de Xbox Series X voor elkaar heeft gekregen: 1,31 miljoen stuks.

Microsoft heeft overigens dit kwartaal geen specifieke cijfers vrijgegeven, behalve dat de verkoop van hardware dit kwartaal bijna 250% hoger is, over het afgelopen jaar gezien. Beide fabrikanten verwachten dat de gebrekkige voorraadsituatie de aankomende periode niet zal verbeteren.

Uiteindelijk is Nintendo in dit geval de lachende derde, want in het eerste kwartaal zijn er 5,86 miljoen Nintendo Switch consoles verkocht: meer dan PlayStation en Xbox samen.