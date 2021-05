Fans van Psychonauts wachten al geruime tijd op het vervolg, maar het spel zal dit jaar toch echt uitkomen. Game Informer is de gelukkige geweest die nieuwe gameplay mocht bekijken en heeft hier nu een video van gemaakt.

Een van de nieuwe ‘Psi powers’ die Raz tot zijn beschikking heeft in Psychonauts 2, is ‘mental connection’ en dat kan je op verschillende manieren gebruiken. Zo kan de hoofdrolspeler de kracht gebruiken om op plekken te komen, die je normaal niet kunt bereiken. Hoe dit er in de game uitziet kan je hieronder bekijken.