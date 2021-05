Het is inmiddels alweer een maand geleden dat WRC 10 officieel werd aangekondigd en sindsdien was het even stil rondom deze titel, tot nu. WRC 10 is een speciale editie binnen de franchise vanwege het 50-jarige jubileum van het FIA World Rally Championship, waardoor de lat vrij hoog zal liggen bij ontwikkelaar Kylotonn. De studio heeft nu nieuwe beelden gedeeld, die een nieuw parcours tonen.

Het huidige kampioenschap is nog volop aan de gang en tijdens het seizoen werd onder andere in Kroatië gereden. Dit parcours zal ook terug te vinden zijn in de game en hieronder krijg je een eerste indruk van deze track. De rally van Kroatië kenmerkt zich vooral door de smalle geasfalteerde weggetjes die beschadigd zijn door ruige weersomstandigheden.