Focus Home Interactive is Necromunda: Hired Gun de laatste weken flink aan het pushen. Er zijn al verschillende trailers verschenen en dit lijkt niet te stoppen voordat de game digitaal uitkomt.

De video’s die al zijn verschenen van de first-person shooter, zaten vol met actie en ook de nieuwe trailer – die je onder dit bericht kunt checken – loopt hier van over. Toch is er nu even tijd voor een rustig momentje, waar de liefde tussen de hoofdrolspeler en zijn hond even aan bod komt. Deze viervoeter zit niet voor spek en bonen in de game, het beest helpt je om je vijanden uit te schakelen en je kunt hem zelfs oplevelen.

Necromunda: Hired Gun zal op 1 juni in de PlayStation Store te vinden zijn voor de PS4 en PS5. Wil je liever een fysieke versie, dan zal je moeten wachten tot 30 juni.