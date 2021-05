De Finse ontwikkelaar Housemarque heeft een nieuwe update voor Returnal uitgebracht, die inmiddels live is. Update 1.3.7 staat voor je klaar om gedownload te worden en het betreft een vrij kleine update. Zoals je kunt zien zijn de patch notes bescheiden en worden er met name wat kleine probleempjes opgelost.

Zo zien we onder meer een tweetal problemen verdwijnen die met de Deceased Scouts te maken hebben. De Ophion baas had er schijnbaar ook genoeg van wanneer je de Reconstructor tijdens het gevecht gebruikte, want hij kon plots verdwijnen. Nu niet meer. Hieronder kan je de rest van de patch notes bekijken.

De veel gevraagde save-optie is helaas nog niet beschikbaar in Returnal, maar daar wordt nog steeds hard aan gewerkt.