Wie de titel Rogue Lords enigszins in de gaten heeft gehouden, weet inmiddels dat je in de schoenen van de duivel staat. Je bent uit op zoete wraak en dat doe je met behulp van je trouwe onderdanen. We hebben er al een aantal voorbij zien komen in eerdere trailers, maar nu krijgen we alle personages te zien.

Voordat je een gevecht aangaat kan je kiezen uit negen verschillende onderdanen met elk z’n sterke en zwakke punten. Zo zien we onder andere Bloody Mary, Headless Horseman en Dracula voorbijkomen. Het is aan jou om te kiezen uit drie personages voor het gevecht en deze op de juiste manier met elkaar te combineren.

Hieronder kan je de trailer bekijken die deze personages toelicht evenals een lijst vinden met alle negen de personages.

Personages in Rogue Lords: