Wie kan er nou geen genoeg krijgen van Peppa Pig? Vanzelfsprekend kan de gemiddelde PS4-gebruiker niet wachten op de release van My Friend Peppa Pig, om bijvoorbeeld te ontsnappen aan de intense potjes Cold War en FIFA.

Op 22 oktober van dit jaar kun je met het roze biggetje en haar vriendjes op avontuur. Wat precies de bedoeling is in de game werd niet direct duidelijk, maar er vanuitgaande dat de game is gemaakt met peuters in het achterhoofd, zal het niet al te ingewikkeld zijn.

Dus, hopelijk heb je in de tussentijd al een PS5 kunnen bemachtigen. Dan is het natuurlijk niet zo erg dat je kind je oude PS4 in beslag neemt. Check de aankondigingstrailer hieronder.