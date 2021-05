Outriders kwam eerder dit jaar, na heel wat uitstel, alsnog uit. De game kende echter een wat moeizame start. Zo was de demo van de game erg populair, maar deze presteerde niet optimaal. Daarom bracht ontwikkelaar People Can Fly zelfs een update uit om deze beter speelbaar te maken.

Helaas presteerde de game nadien ten tijde van de release wat matig, zoals je in onze review kan lezen, maar dit weerhield gamers er niet van om de titel een kans te geven. En, zoals beloofd, geeft de ontwikkelaar behoorlijk wat aandacht aan Outriders. De verkopen liegen er ook niet om, want door de transparantie en duidelijke updates wist de game het qua verkoopcijfers best goed te doen.

Square Enix liet ons weten dat Outriders in de eerste maand na de release al zo’n 3.5 miljoen unieke spelers heeft weten te bereiken en dat is voor een nieuw IP een topprestatie. Met een gemiddelde speeltijd van 30 uur, betekent dat ook dat de meeste spelers die de game opgepikt hebben toch wel enige tijd zoet waren (of zijn!) met het avontuur.

Als gevolg hiervan stelt Square Enix dat Outriders voor hen de volgende grote franchise is. Kortom, we gaan nog veel meer horen! Speel jij Outriders op het moment, of heb je de game gespeeld? Dan zijn we benieuwd of jij een vervolg ook in huis zou halen!