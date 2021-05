Reflectie | Het onzekere lot van Warner Bros. Games – Vorig jaar ging het gerucht dat moederbedrijf AT&T onder meer Warner Bros. Interactive Entertainment, bij ons beter bekend als Warner Bros. Games, te koop had gezet. Hoewel het nooit officieel is bevestigd, hing er volgens verschillende bronnen een prijskaartje van 4 miljard dollar aan. Daarvoor kreeg een potentiële koper niet alleen diverse IP’s in handen, maar ook 11 studio’s. Rocksteady en NetherRealm, respectievelijk bekend van de Arkham-reeks en de Mortal Kombat-serie, vallen daar ook onder. Dan is er ook nog een hele reeks aan TT studio’s, die uiteraard verantwoordelijk zijn voor de LEGO games. Zowel Take-Two Interactive, Activision Blizzard en Electronic Arts toonde interesse totdat moederbedrijf AT&T ineens van de verkoop afzag. Nu WarnerMedia voor 43 miljard dollar met Discovery gaat fuseren, is de toekomst voor Warner Bros. Games wederom onzeker. Het gerucht is dat het opgesplitst gaat worden, maar niemand weet waar deze studio’s belanden of wat er met de games gaat gebeuren die reeds in ontwikkeling zijn. Voor de studio’s en ook de fans van Mortal Kombat, Gotham Knights, Suicide Squad en Hogwarts Legacy zijn het spannende tijden. Wat denken jullie Chris en Nando? Kijk eens in jullie glazen bol en laat je horen.

Chris

De studio’s van Warner Bros. Games bevinden zich in een soort limbo, waarin alles kan gebeuren. NetherRealm is eigenlijk de eerste waar ik aan moet denken. Gezien Sony laatst Evo kocht, zou een aanschaf van NetherRealm met de Mortal Kombat IP niet eens een slechte zet zijn. Maar ook Rocksteady als exclusieve studio voor een Microsoft of Sony zou nog voor zeer interessante taferelen kunnen zorgen. Een exclusieve deal van welke partij dan ook zou mijn voorkeur genieten, want opgekocht worden door een third-party heeft meer kanttekeningen. Laten we zeggen een Electronic Arts die Codemaster opkoopt, geeft mij meer argwaan dan een Sony in dit geval. Dat gezegd hebbende kan een Amazon weleens de licentie overkopen van de The Lord of the Rings game, gezien er een exclusieve serie in ontwikkeling is voor Amazon Prime. De hele LEGO franchise is natuurlijk ook niet de kleinste gezien daar veel licenties aanhangen. Zo’n franchise koop je namelijk niet eventjes over, dus uiteindelijk moeten de kopers van WarnerMedia er toch iets mee doen. Misschien is het dan eindelijk tijd om de formule een keertje te vernieuwen? Een grotere zorg is misschien wel de Harry Potter game, gemaakt door een wat minder grote en bekende studio. Die zou nog wel eens als eerste geannuleerd kunnen worden, aangezien een MMO (wat het mogelijk wordt) in potentie veel geld kan opleveren, maar met geen succes juist erg veel geld kan kosten. Hoewel het natuurlijk afwachten is of alle studio’s zekerheid krijgen, is het wel koffiedik kijken of het ook echt zo zal aflopen.

Nando

Eén ding wat ik in ieder geval met zekerheid durf te zeggen: Warner Bros. Games zal niet meegaan in de fusie tussen Discovery en WarnerMedia. Het is duidelijk dat de twee bedrijven met deze strategische stap de strijd aan willen gaan met andere streamingsdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Ik denk dat interactieve media zoals games daar geen rol in kunnen spelen. Daarvoor zijn er onderling teveel verschillen tussen deze industrieën. Ik verwacht eerder dat één grote partij aan de haal gaat met alle studio’s en IP’s, denk hier aan een Electronic Arts (alsjeblieft niet), Microsoft, Sony of Take-Two. Het kan ook dat de boel per studio opgedeeld gaat worden en naar de hoogste bieder gaat. Zo zou (bijvoorbeeld) een Rocksteady in de handen van Microsoft kunnen vallen en Monolith Productions onder de hoede van Sony. Mijn verwachting blijft echter bij het eerste geval, en waarom ook niet? Het is voor de genoemde grote partijen interessant om in één klap een handvol talentvolle studio’s én waardevolle IP’s binnen te halen. Het is nog maar de vraag of dat juridisch gezien allemaal mogelijk is met het complexe web van eigendomsrechten van bepaalde IP’s (Batman, The Lord of the Rings), maar als ik een grote uitgever zou zijn, zou ik in ieder geval naar de mogelijkheden kijken.

Johnny

Juist omdat er zo weinig bekend is, blijft het bij speculeren. Niets ten nadele van de studio’s, maar de IP’s zijn in deze situatie het belangrijkst. Dus krijgt de koper van bijvoorbeeld Rocksteady ook de Batman IP? Dat zie ik niet gebeuren en als dat niet zo is, hoe interessant is de studio dan nog? Begrijp me niet verkeerd, ik heb intens van de Arkham-serie genoten, maar het is al 5 jaar stil en de eerste beelden van Suicide Squad deden mijn comic-hart nou niet gelijk sneller kloppen. Hetzelfde geldt voor Gotham Knights, dat nota bene door een studio wordt gemaakt die volgens velen de slechtste Arkham game heeft afgeleverd (alhoewel ik dat persoonlijk erg overtrokken vind). Hogwarts Legacy is ook zo’n potentieel licentiedrama, dat een slimme koper daar echt niet zomaar zijn vingers aan gaat branden. LEGO is dan nog een optie, maar dat is erg afhankelijk van de lopende contracten en wat een koper daar potentieel uit kan halen. Nee, de interessante optie lijkt mij de Mortal Kombat IP samen met ontwikkelaar NetherRealm. Iedereen kan daarvoor gaan, maar nu Sony Evo heeft gekocht zou ik daar mijn geld op inzetten. Blijkt het echter dat je de IP’s van de reeds gemaakte games er ook bij koopt, dan wordt het een heel ander verhaal en zie ik echt een biedingsoorlog uitbreken net zoals destijds bij THQ het geval was. Aan de andere kant, wellicht wordt er niks opgesplitst en blijft alles bij AT&T.