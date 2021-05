Ga op jacht naar de Panther Statue in GTA Online! Rockstar heeft weer een nieuwe update uitgebracht voor Grand Theft Auto V en die komt met verschillende extra’s, bonussen en lucratieve activiteiten. Dit keer is het de moeite waard om weer naar Cayo Perico af te reizen, want El Rubio heeft een waardevol Panther Statue weten te bemachtigen. Deze week is dat een doel en als je in je missie slaagt, dan zal je daarvoor rijkelijk beloond worden.

Als je je liever bezighoudt met nachtclub management missies, dan zal dat deze week ook niet verkeerd uitpakken. Bij het voltooien van dit soort missies zul je namelijk de komende dagen de inkomsten zien verdriedubbelen. Ook zal je populariteit verder toenemen. In de stijl van nachtclubs kun je je daar ook naar kleden na het inloggen op de game. Zo ontvang je geheel kosteloos de volgende t-shirts:

Tale of Us Stacked Logo T-shirt

White Solomun Logo T-shirt

Dixon Glitch Logo T-shirt

The Blessed Madonna We Believe T-shirt

Als je het Diamond Casino & Resort bezoekt en een gokje waagt bij het Lucky Wheel, dan maak je nu kans op de Canis Freecrawler en spelers van Rank 100 of hoger ontvangen gratis de Orange Shade Camo livery voor de HVY Menacer SUV. Client Jobs zijn deze week ook interessant, die leveren je dubbele GTA$ en RP op. Driedubbele GTA$ en RP kun je bovendien tot 2 juni verdienen bij deelname aan Motor Wars.

Uiteraard ontbreekt het niet aan kortingen deze week. Zo krijg je 40% korting op nachtclubs en 30% korting op alle bijbehorende upgrades en aanpassingen. Ook gaan er nog diverse voertuigen tijdelijk in prijs omlaag en dat zijn de onderstaande:

Dinka Jester Classic — 40% korting

Ocelot Pariah — 40% korting

Vapid Festival Bus — 40% korting

Blimp — 40% korting

Pfister Neon — 40% korting

Ocelot Lynx — 40% korting

HVY Menacer — 40% korting

Överflöd Entity XF — 40% korting

HVY Brickade — 40% korting

Tot slot zijn er nog wat Prime Gaming bonussen. Alle spelers die hun Social Club-account verbinden met Prime Gaming, die ontvangen het Kosatka Submarine’s Sonar Station gratis, naast een GTA$ 200K bonus voor het spelen van de game ergens deze week. Ook profiteren zij nog van 80% korting op de Ocelot Jugular en Enus Stafford, plus 35% korting op de Veto Modern.