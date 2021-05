Cross-play keert sneller naar Destiny 2 dan verwacht, zo blijkt uit een nieuw bericht van Bungie. Met de start van Season of the Splicer vorige week activeerde Bungie per ongeluk de cross-play feature die nadien weer werd uitgeschakeld. Het was te vroeg online gegaan, maar de ontwikkelaar beloofde wel dat ze deze feature later dit jaar alsnog naar de game zouden brengen.

Sneller dan verwacht zal er nu een beta gelanceerd worden en die begint in de loop van volgende week. De bedoeling van deze beta is om de matchmaking te testen alvorens de officiële release van de feature. Die staat vooralsnog gepland voor een release tijdens het volgende seizoen, dat een startdatum van 27 augustus kent.

De cross-play beta zal zich beperken tot de Vanguard Strikes playlist. Vanaf 25 mei is deze beta in de game live en dit zal duren tot 27 mei. Gedurende die periode kan je met je vrienden op andere platformen samenspelen. Hieronder vallen naast de PlayStation ook de Xbox, pc en Stadia. Als je deelneemt aan de Strikes in de playlist, dan ontvang je een exclusief embleem genaamd ‘Stars Crossed’.