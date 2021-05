Returnal heeft hoofdzakelijk goede recensies gekregen van de pers en ook veel gamers zijn erg in hun nopjes met de PlayStation 5-exclusive. Housemarque laat je nu ook weten wat de creatieve gedachtegang achter de game was. Dit wordt gedaan door middel van een video.

Een van de doelen van de Finse ontwikkelaar was om hun bekende gameplayformule naar een hoger niveau te tillen en daar een meer verhalend thema omheen te bouwen. Housemarque werd door verschillende onderwerpen geïnspireerd voor de game en één daarvan was horror. Het was alleen niet de bedoeling om de gamer de stuipen op het lijf te jagen, maar meer een ongemakkelijk gevoel te geven.

Dit en meer kan je in de onderstaande video checken.