De eerder opgedoken PlayStation 3 build van Gears of War 3 is nu ook vrijgegeven. Ruim een jaar geleden dook er plotseling een PlayStation 3 versie van Gears of War op, wat een prototype van de game voor de console van Sony was. Uit navraag bleek dat deze build daadwerkelijk afkomstig is van Epic Games, maar dat meer voor testdoeleinden. Er was geen intentie om de shooter daadwerkelijk op de PlayStation 3 te releasen.

Nu een jaar later is deze versie van Gears of War 3 via Internet Archive beschikbaar gesteld om te downloaden. Iedereen kan deze build dus binnenhalen. Maar of je er ook wat aan hebt is een tweede, de game kan namelijk alleen gedraaid worden op een debug PlayStation 3 console. Dit omdat deze varianten van de PlayStation 3 over meer RAM beschikken dan retailunits. Dit zijn consoles die enkel aan ontwikkelaars en journalisten verstrekt zijn.

PixelButts, die deze versie van Gears of War 3 deelde, stelt dat het in de toekomst misschien mogelijk zal zijn om de game via de RPC3 emulator te spelen. Dit is al getest, maar de game komt nu niet verder dan het titelscherm. Het is niet bekend of Epic Games hier nog wat tegen gaat doen. Het is hun eigendom en het was voor interne doelen bedoeld. Het is dus voor te stellen dat ze er niet op zitten te wachten dat de game voor iedereen toegankelijk is. Bij nieuws lees je het hier.