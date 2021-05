Je kunt vanaf nu rondvliegen in No Man’s Sky met het iconische ruimteschip van Mass Effect. EA en Hello Games hebben de handen ineengeslagen voor een leuke promotionele actie die tijdelijk van aard is. Als je deelneemt aan de tweede Expedition in No Man’s Sky en deze ook weet te voltooien, dan krijg je de SSV Normandy SR1 als beloning.

Als je het schip nog niet hebt, maar deze wel wilt hebben, dan heb je tot 31 mei de tijd om de tweede Expedition te voltooien en het schip te ontgrendelen. De tweede Expedition is al een paar dagen live en hierin is het de bedoeling om door het universum te reizen aan de hand van een bepaalde route die gepaard gaat met uitdagingen.

Het doel is dat je op bepaalde vooraf vastgestelde punten uitkomt en artefacten verzamelt. Terwijl je dat doet kun je bij verschillende mijlpalen beloningen vrijspelen en de SSV Normandy SR1 is hiervan het hoogtepunt. Als je dit schip hebt bemachtigd, dan zal deze standaard in je vloot beschikbaar zijn.