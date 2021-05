Nadat een grote groep gamers jaren bleef vragen om een remaster van de eerste Tony Hawk-games, werd deze wens vorig jaar september vervuld met Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Volgens Jess Margera, de drummer van CKY, blijft het hier niet bij en is er meer op komst.

Margera heeft in een interview met The Behind Closed Doors Podcast een interessante opmerking gemaakt. Tijdens dit gesprek kwam ter sprake dat zijn band CKY te horen was in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. De drummer plaatste toen de opmerking dat hun muziek waarschijnlijk ook in de nieuwe Tony Hawk zal zitten.

Er wordt duidelijk gemaakt dat het om een nieuwe game gaat en dat Margera niet doelt op de remaster van het eerste en tweede deel. De grote vraag is dan ook wat Activision op stapel heeft staan voor de bekende reeks. Is het een compleet nieuw deel of is er alsnog (eerst?) een remaster op komst?