Crytek lijkt naar Crysis 2 Remastered te hinten. Dit doet de ontwikkelaar middels een nieuwe tweet die bestaat uit de tekst: “They used to call me Prophet.” Dit is een regel die te horen was in de introductie van Crysis 2 destijds in 2011.

Veel meer context wordt er niet bij gegeven, maar dit wordt natuurlijk niet zomaar online geplaatst. Bovendien werd vorig jaar een remaster van het origineel uitgebracht en uit gelekte documenten bleek dat men van plan zou zijn om ook het tweede en derde deel te remasteren.

Teaser of niet, indien er iets in de pijplijn zit omtrent Crysis 2, dan zullen we dat snel genoeg horen.