We weten al sinds vorig jaar dat Square Enix bezig is met Final Fantasy XIV. Ook blijkt uit recente uitspraken van de uitgever dat we de game niet voor 1 april 2022 hoeven te verwachten, wat ook voor het tweede deel van de Final Fantasy VII Remake geldt. Maar mogelijk is er nog meer op komst.

Insider Navtra – die een goede historie heeft wat betreft Square Enix informatie – meldt dat Square Enix werkt aan een exclusieve Final Fantasy voor de PlayStation 5. Deze game zal tijdens de E3 volgende maand onthuld worden. Nadien volgt er later in juni nog een PlayStation 5 showcase waar meer informatie over de game bekendgemaakt zal worden.

“I believe we’re getting two major SE reveals this June: A PS5 exclusive FF title, and a cross-gen Eidos title.”

Final Fantasy XVI is vooralsnog tijdelijk exclusief voor de PlayStation 5, hoewel Square Enix verder geen details over de toekomstplannen omtrent die titel heeft gedeeld. Deze andere titel zou wel echt exclusief voor het platform van Sony moeten zijn, maar details hebben we momenteel niet.

Gezien de digitale E3 steeds dichterbij komt, zullen we op korte termijn te weten komen of dit gerucht inderdaad correct is. Neem het tot die tijd met een korrel zout.