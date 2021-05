Niets of niemand is veilig voor de razendsnelle autootjes van Hot Wheels, want een nieuwe trailer voor Hot Wheels Unleashed toont je favoriete wagens in actie terwijl ze door een universiteitscampus razen. Gedaan met al die saaie lessen, want deze races maken het studentenleven plots een stuk actiever! Ontwikkelaar Milestone omschrijft het als volgt:

Reminiscent of a typical American university, the College Campus features a complex environment that has three main areas: the library, the classroom, and the chemistry lab. Players are able to build courses that twist and turn from room to room using the main hallway as a connector. Though the more daring students may notice that the school’s ventilations system achieves the same purpose…