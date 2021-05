Biomutant is dan wel een PlayStation 4-titel, als je de game op de PlayStation 5 speelt heb je toch wat voordelen qua framerate en resolutie. Tenminste, dat was de bedoeling. Een nieuwe video brengt echter slecht nieuws voor degene die de huidige generatie console van Sony bezitten en daar deze game op willen gaan spelen.

De desbetreffende video – die je onder dit bericht kunt checken – laat gameplay van Biomutant zien, draaiend op de PlayStation 5. Die beelden worden echter vooraf gegaan door een mededeling die aangeeft dat de optie om de game in 4K op 60 fps te spelen is uitgeschakeld voor de release. Dit is gedaan omdat deze modus op het ogenblik voor stabiliteits- en performanceproblemen zorgt.

Als je Biomutant volgende week aanschaft en je deze op de PlayStation 5 wilt spelen, dan kan dat alleen in 1080p en 60fps. Je krijgt dan dezelfde ervaring als PlayStation 4 Pro-bezitters. Wanneer je de actie RPG wel weer in 4K op 60 fps kunt spelen is nog niet bekend.