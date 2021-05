Resident Evil 8: Village is intussen al even onder ons en wist voornamelijk positieve commentaren te krijgen en ook wij waren erg enthousiast in onze review. Het parcours dat de game achter de schermen heeft afgelegd, verliep echter niet zonder slag of stoot. Uiteraard was er allereerst de globale pandemie die het proces vertraagde, maar daarnaast waren er ook wat interne ‘ruzies’ achter de schermen.

Capcom heeft een erg openhartige nieuwe video online gezet, waarin deze interne problemen uit de doeken worden gedaan. De voornaamste oorzaak van deze problemen, was de focus op actiescènes. De game zou namelijk een veel te grote nadruk hebben gelegd op actie, waardoor de game te sterk afweek van de initiële visie van het ontwikkelingsteam. Nadat de game een eerste keer werd getest, was de reactie dan ook voornamelijk negatief, waardoor er op korte tijd heel wat moest veranderen.

Bekijk de video hieronder.