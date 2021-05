Fans van de bekende televisiereeks ‘Gold Rush’ op Discovery, kunnen binnenkort zelf de handen uit de mouwen steken en op zoek gaan naar goud. Op een virtuele manier uiteraard, want middels een bericht op het PlayStation Blog is aangekondigd dat Gold Rush: The Game ook naar de PS4 zal komen. De game was eerder al verkrijgbaar op de pc en de PS4-versie bundelt nu de game en alle DLC in één pakket.

Gold Rush: The Game is een simulatiegame, waarin je letterlijk graaft naar goud. Simpele technieken, zoals water doorzeven met een pan, komen aan bod, maar uiteraard kan je ook de grote machines bovenhalen en letterlijk de grond omspitten op zoek naar goud. Met dat goud kan je dan uiteraard betere stukken uitrusting kopen, om zo uit te groeien tot de beste goudzoeker ooit. Online scoreborden maken deel uit van de game, dus doe je best!

Gold Rush: The Game verschijnt op 28 mei voor de PS4. Bekijk hieronder een trailer.