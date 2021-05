Afgelopen week kondigde Deep Silver aan dat ze Free Radical Design nieuw leven hadden ingeblazen. De studio is terug van weggeweest en de oorspronkelijke oprichters zijn ook weer terug. Dat op zichzelf is natuurlijk leuk nieuws, maar waar het echt om gaat is een nieuwe TimeSplitters. Er wordt al jaren om een nieuw deel in deze franchise gevraagd en de hoop was vervlogen nadat Free Radical Design gesloten werd. Maar, met het opnieuw opstarten van de studio is die hoop nu terug. Sterker nog, er wordt aan een nieuw deel gewerkt.

Op het eerste oog is dat natuurlijk fantastisch nieuws, want de fans van toen krijgen eindelijk waar ze al jaren om vragen. De euforie is dan ook helemaal op zijn plek, maar tegelijkertijd rijst wel de vraag of we dat eigenlijk wel moeten willen, een nieuwe TimeSplitters. Dit om de eenvoudige reden dat TimeSplitters inmiddels echt een oudje is. Het laatste deel was TimeSplitters: Future Perfect en die game stamt alweer uit 2005, dik zestien jaar oud dus.

Dit was het derde deel in de geliefde franchise, waarna het stil werd. Er werd nog wel aan een vierde gewerkt, maar dat project is in de koelkast gezet nadat Free Radical Design door Crytek werd overgenomen in 2008. Daarnaast had de ontwikkelaar z’n reputatie een beetje verspeeld door met Haze voor Ubisoft op de proppen te komen. Een veelbelovende game die bij de release nogal een tegenvaller bleek. De gemiddelde Metacritic score is op de PlayStation 3 ook niet hoger dan een 5.5 gekomen.

Goed, terug naar het nu. TimeSplitters zal terugkeren, maar dik vijftien jaar later is het heel moeilijk om een vervolg in een franchise te maken die naadloos aansluit dan wel de nostalgie van toen goed vertaalt naar een nieuw product. Dit om de eenvoudige reden dat het oorspronkelijke team niet meer bij elkaar is én omdat we drie generaties verder zijn. Vergis je niet: TimeSplitters: Future Perfect was een game voor de PlayStation 2.

Dat de oorspronkelijke oprichters van Free Radical Design terug zijn schept enig vertrouwen, maar alsnog betreft TimeSplitters inmiddels echt een oude franchise. Dit komt met veel uitdaging, omdat spelers met nostalgische gevoelens zullen uitkijken naar het nieuwe deel. Nostalgie en werkelijkheid zijn echter twee verschillende dingen, waardoor de ontwikkelaar met een torenhoog verwachtingspatroon te maken heeft. Enerzijds omdat ze die nostalgische gevoelens naadloos aansluiting moeten geven met het nieuwe deel, anderzijds omdat de nieuwe TimeSplitters als game anno 2021 wel aan de huidige maatstaven moet voldoen.

Dit zorgt voor een heel strak kader waar de ontwikkelaar binnen moet werken, wat het lastig maakt. Dat sluit een succes absoluut niet uit, integendeel. Maar het is ondanks alles wellicht het beste om de verwachtingen een beetje te temperen. Ook omwille van het feit dat het concept van TimeSplitters toen heel erg tof was, maar kan dat tegenwoordig nog in die context meekomen? Ook een vrij belangrijke nuance. Indien niet, dan zal de ontwikkelaar daar nieuwe elementen en concepten aan moeten toevoegen, maar past dat dan bij de franchise?

Kortom, de terugkeer van TimeSplitters klinkt op papier heel erg leuk en tof. Als we echter iets dieper naar het verhaal kijken, dan blijken er toch wel behoorlijk wat haken en ogen aan te zitten. Maar hé, misschien zijn we te pessimistisch en moeten we Free Radical Design vertrouwen dat het goed komt. Misschien maken we ons voor niks zorgen en gaat het sowieso wel lukken. Het kan in ieder geval alle kanten op en dat bespreken we vandaag graag met jullie in deze Jouw mening. Hoe denk jij erover? Laat het hieronder horen!