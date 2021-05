Wel in voor een potje golfen? Dan ben je momenteel aangewezen op PGA Tour 2K21, wat de meest recente game is die om deze sport draait. Als je de game nog niet in bezit hebt, dan kan je nu van een aanbieding profiteren, gezien de titel van 2K Games momenteel afgeprijsd is.

Het betreft de Digital Deluxe Edition van PGA Tour 2K21 die normaal €69,99 kost. Je hebt tot morgen de tijd om deze titel met maar liefst 67% korting aan te schaffen, waardoor de aankoopprijs slechts €23,09 betreft. Niet gek, toch?

Je kunt de aanbieding hier in de PlayStation Store vinden. Eerst wat meer over de game te weten komen? Check dan hier onze review.