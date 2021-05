Netflix overweegt het om uit te breiden naar games. Tenminste, dat is wat een artikel van The information beweert. De streaminggigant is momenteel opzoek naar iemand om de game divisie te leiden. Als voorbeeld voor het initiatief wordt Apple Arcade genoemd, een dienst die je toegang geeft tot ruim 100 arcade games die je zonder advertenties of microtransacties en zelfs offline kunt spelen. Het is onduidelijk of Netflix hier een eigen draai aan wil geven, maar het bedrijf is ieder geval met games bezig.

Games en Netflix zijn al langer met elkaar verbonden. Zo heeft het bedrijf onder meer The Witcher, Sonic the Hedgehog, Castlevania en een Resident Evil film geproduceerd. Momenteel werkt Netflix nauw samen met Ubisoft aan adapties van The Division, Assassin’s Creed en Beyond Good & Evil. Daarnaast zijn er al games uitgekomen die gebaseerd zijn op Netflix series zoals Stranger Things en het bedrijf heeft met Black Mirror: Bandersnatch een interactieve film gemaakt.