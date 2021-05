Metro Exodus is de eerste pc-game die volledige DualSense ondersteuning biedt. De ontwikkelaar heeft dat namelijk met een nieuwe patch aan de game toegevoegd. Mocht je de DualSense controller van de PlayStation 5 ook op je pc gebruiken, dan kun je nu Metro Exodus met adaptieve triggers en haptische feedback spelen. Vooralsnog lijkt het er wel op dat dit alleen werkt als de controller met een kabel is aangesloten.

PS5’s DualSense is now fully functional on PC, via Metro Exodus’ latest update. pic.twitter.com/97yVVYYIJy — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 22, 2021

Sinds kort is Metro Exodus: Enhanced Edition uit op de pc. Deze nieuwe versie, met onder meer ray tracing, komt op 18 juni ook naar de PlayStation 5. Deze ‘next-gen’ upgrade is gratis voor iedereen die game al op de PlayStation 4 heeft. Let op! De twee uitbreidingen die onderdeel zijn van de Season Pass zitten hier niet bij inbegrepen. Deze kun je echter los kopen en hebben ook de volledige ‘next-gen’ upgrade behandeling gekregen.